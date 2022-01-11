حالة الطقس لليوم الثلاثاء بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية

طرابلس 11 يناير 2022 (وال) _ أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرته الدورية اليوم الثلاثاء، عن توقعه لحالة الطقس.
ملخص عام:
مازال تأثير موجة البرد على مناطق الشمال مع رياح نشطة و سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر، خاصة على المناطق الساحلية.
رأس إجدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-
حالة السماء: مازلت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على فترات تصحبها خلايا رعدية أحيانا.
الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا هذا اليوم خاصة على الساحل تصل سرعتها إلى (60) كم/ساعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14/08) م°.
الخليج -سهل بنغازي حتىامساعد -الواحات-مرادة:
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا رعدية أحيانا، وتكون جيدة خاصة على المنطقة الممتدة من أجدابيا إلى الجبل الأخضر، مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية.
الرياح: جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا هذا اليوم، قد تصل سرعتها على بعض المناطق الى (60) كم/ساعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(16-10) م°.
الجفرة -سبها-غدامس-الحمادة:
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غدامس-الحمادة و الجفرة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على مناطق الجفرة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(20-15) م° و تسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.
الكفرة-السرير-تازربو:
حالة السماء:السماء صافية الر قليلة السحب.
الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(21-18) م°.
كما نشر المرصد معدل لأكبر كميات الأمطار المسجلة خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية إلى الساعة الثامتة من صباح هذا اليوم:
المرج الأرصاد = 51.1 ملم.
البيضاء الأرصاد =45.0. ملم.
قصر ليبيا = 33.0 ملم.
زاوية المحجوب = 17.0 ملم.
مصراتة الدافنية = 14.0 ملم.
مصراتة الزروق = 14.0 ملم.
عين كعام = 9.4 ملم.
نعيمة زليتن = 8.0 ملم.
مدينة طرابلس = 2.4 ملم.
تاجوراء البحوث = 4.2 ملم.
تاجوراء المركز = 5.8 ملم.
سوق الجمعة = 3.8 ملم.
مطار معيتيقة = 5.5 ملم.
الزنتان الأرصاد 1.9 ملم.
أجدابيا = 1.1 ملم.
الغالمية بالعجيلات = 0.5 ملم.
البركات مسلاتة = 0.8 ملم.
جنزور = 0.7 ملم.
درنه = 6.5 ملم. (وال _ طرابلس) ف و / ه ع
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