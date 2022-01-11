حالة الطقس لليوم الثلاثاء بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية

طرابلس 11 يناير 2022 (وال) _ أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرته الدورية اليوم الثلاثاء، عن توقعه لحالة الطقس.

ملخص عام:

مازال تأثير موجة البرد على مناطق الشمال مع رياح نشطة و سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر، خاصة على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: مازلت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على فترات تصحبها خلايا رعدية أحيانا.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا هذا اليوم خاصة على الساحل تصل سرعتها إلى (60) كم/ساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14/08) م°.

الخليج -سهل بنغازي حتىامساعد -الواحات-مرادة:

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا رعدية أحيانا، وتكون جيدة خاصة على المنطقة الممتدة من أجدابيا إلى الجبل الأخضر، مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

الرياح: جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا هذا اليوم، قد تصل سرعتها على بعض المناطق الى (60) كم/ساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(16-10) م°.

الجفرة -سبها-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غدامس-الحمادة و الجفرة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على مناطق الجفرة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(20-15) م° و تسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

الكفرة-السرير-تازربو:

حالة السماء:السماء صافية الر قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(21-18) م°.

كما نشر المرصد معدل لأكبر كميات الأمطار المسجلة خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية إلى الساعة الثامتة من صباح هذا اليوم:

المرج الأرصاد = 51.1 ملم.

البيضاء الأرصاد =45.0. ملم.

قصر ليبيا = 33.0 ملم.

زاوية المحجوب = 17.0 ملم.

مصراتة الدافنية = 14.0 ملم.

مصراتة الزروق = 14.0 ملم.

عين كعام = 9.4 ملم.

نعيمة زليتن = 8.0 ملم.

مدينة طرابلس = 2.4 ملم.

تاجوراء البحوث = 4.2 ملم.

تاجوراء المركز = 5.8 ملم.

سوق الجمعة = 3.8 ملم.

مطار معيتيقة = 5.5 ملم.

الزنتان الأرصاد 1.9 ملم.

أجدابيا = 1.1 ملم.

الغالمية بالعجيلات = 0.5 ملم.

البركات مسلاتة = 0.8 ملم.

جنزور = 0.7 ملم.

درنه = 6.5 ملم. (وال _ طرابلس) ف و / ه ع

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