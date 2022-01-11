السفير الأمريكي: ندعم جهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه أجرى اتصالا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، بخالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، لبحث تطورات الانتخابات في ليبيا.

وقال بيان صادر عن نورلاند، نشره حساب السفارة الأمريكية عبر “تويتر”: “أجريت اليوم محادثة مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، وأعبّر عن دعم الولايات المتحدة لجهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بعد تأجيلها في ديسمبر”.

وأضاف البيان “ذكر المشري في معرض حديثه أنّ حوالي 3 ملايين ليبي مستعدون للإدلاء بأصواتهم ووصف الجهود المكثفة مع مجلس النواب للاتفاق سريعا على خارطة طريق من شأنها أن تمنح عامة الشعب الثقة بأنّ الانتخابات ستجرى في أقرب وقت ممكن”.

وتابع “عبّرتُ من جانبي عن دعم الولايات المتحدة لأي عملية من شأنها أن تمنح الليبيين الحكومة القوية والموحدة وذات السيادة والمنتخبة التي يستحقونها”.