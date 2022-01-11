نجم: لقاءات الأقطاب المختلفة تهدف لتقاسم السلطة

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

11 January, 2022

أكد الرئيس السابق للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية المؤقتة خالد نجم أن اللقاءات بين الأقطاب السياسية المختلفة في ليبيا تهدف لتبادل الأدوار وتقاسم السلطة.

وقال نجم في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن لقاءات الأطراف المختلفة والمتناقضة تهدف لتبادل الأدوار وإعادة إنتاج أنفسهم وتقاسم السلطة بعيدا عن رغبة الليبين في إجراء انتخابات تحقق لهم إردتهم في اختيار من يقود البلاد في الانتخابات الرئاسية ومن يمثلهم في الانتخابات البرلمانية.

والتقى خلال الفترات الماضية عددا من الأطراف الليبية التي عرفت بخلافاتها وبعضها خاض حروبا مسلحة ضد البعض الآخر حيث التقى في بنغازي قائد الجيش خليفة حفتر كمرشح للانتخابات الرئاسية مع المرشحين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق كما التقى في سرت قائد الجيش المكلف عبد الرزاق الناظوري مع رئيس الأركان في المنطقة الغربية المعين من حكومة الوفاق السابقة محمد الحداد وفي المغرب التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري.