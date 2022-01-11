الدبيبة يعتذر للطلاب ويؤكد ضرورة إصلاح فوضى التعليم

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ضرورة إصلاح فوضى التعليم في ليبيا مبينا أن التهاون فيها هو تهاون مع أنفسنا وأبنائنا ومستقبل ليبيا.

وبين الدبيبة في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أنه أكد خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع إدارات وزارة التربية والتعليم المختلفة على ضرورة الاهتمام بتطوير العملية التعليمية لتواكب العصر، وأضاف سنظل دائما داعمين بشتى الطرق للمعلم الذي يربي النشأ ويخرج أجيالًا ستبني الوطن.

وأضاف الدبيبة أنه قدم اعتذارا لكل الطلاب وأولياء أمورهم عن تأخر توفر الكتب مبينا أنه لحل هذا الأمر جدريًا يجب أن تطبع الكتب في ليبيا.

وشدد الدبيبة على أن الانتقال لأساليب تعليمية أخرى غير الكتب يحتاج إلى وقت ولا يمكننا أن نطبقه في بلاد لا زالت في طور الاستقرار مضيفا الأولى لنا أن نستمع للطلبة ونستلهم أفكارنا منهم.

وأردف الدبيبة: باشرنا السنة الماضية في صيانة واستكمال عدد كبير من المدارس في مختلف مناطق ليبيا كافة وسنبني المزيد في هذا العام، ولن نرضى بعد الآن بأن يتعلم أبناؤنا في مباني صفيح “براريك وتريلات”.

ولفت الدبيبة أنه شدد على ردع أي تعنيف للطلبة وعلى الوزارة أن تقف بشكل حازم لإنهاء هذه الظاهرة.