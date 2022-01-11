تسجيل 675 حالة لشمانيا في بني وليد.. والإمكانيات العلاجية ضعيفة

كشف مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، عن ارتفاع عدد المصابين بمرض اللشمانيا إلى 675 حالة مسجلة حتى تاريخ اليوم.

وأشار المكتب إلى أن ضعف الإمدادات العلاجية لم تمنع إدارة الخدمات الصحية من بذل كل الجهود الممكنة، عن طريق مكتب الرعاية الصحية؛ من أجل التصدي لهذا المرض وتقديم الخدمات العلاجية المصابين.

وناشد المكتب، حكومة الوحدة ووزارة الصحة والمركز الوطني للأمراض؛ سرعة توفير العلاج، وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمصابين بالبلدية.

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