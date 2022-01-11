ليبيا الان

تسجيل 675 حالة لشمانيا في بني وليد.. والإمكانيات العلاجية ضعيفة

تم النشر منذُ 27 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، عن ارتفاع عدد المصابين بمرض اللشمانيا إلى 675 حالة مسجلة حتى تاريخ اليوم.

وأشار المكتب إلى أن ضعف الإمدادات العلاجية لم تمنع إدارة الخدمات الصحية من بذل كل الجهود الممكنة، عن طريق مكتب الرعاية الصحية؛ من أجل التصدي لهذا المرض وتقديم الخدمات العلاجية المصابين.

وناشد المكتب، حكومة الوحدة ووزارة الصحة والمركز الوطني للأمراض؛ سرعة توفير العلاج، وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمصابين بالبلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك