«الدبيبة»: لا بد من إصلاح «فوضى التعليم»

استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة التربية والتعليم في اجتماعه مع وزير التعليم المكلف ووكيلة الوزارة ومدراء الإدارات المختلفة، المشاكل التي تعاني منها الوزارة والعملية التعلالتعليميمية وإيجاد الحلول المقترحة لها، وذلك بحضور وزير الدولة للشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة.

وأكد «الدبيبة»، بحسب بيان نشرته الحكومة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، خلال اللقاء، أنه يجب الاهتمام بتطوير العملية التعليمية لتواكب العصر، قائلا: “الحكومة ستظل دائما داعمة بشتى الطرق للمعلم الذي يربي النشأ ويخرج أجيالًا تبني الوطن”.

وتطرق خلال اللقاء إلى أسباب تأخر توفر الكتاب المدرسي، حيث قال: “إننا نقدم اعتذارًا لكل طلابنا وأولياء أمورهم عن تأخر توفر الكتب ولحل هذا الأمر جذريا، يجب من الآن وصاعداً طباعة الكتب في ليبيا، وبالنسبة للانتقال لأساليب تعليمية أخرى غير الكتب فهو يحتاج إلى وقت ولا يمكننا أن نطبقه في بلاد لا زالت في طور الاستقرار”.

وفيما يتعلق بأعمال صيانة المدارس، قال «الدبيبة»: “إن الحكومة باشرت السنة الماضية في صيانة واستكمال عدد كبير من المدارس في مختلف مناطق ليبيا كافة”، مشيرا إلى أنه “سيتم بناء المزيد هذا العام، ولن نرضى بعد الآن بأن يتعلم أبناؤنا في براريك وتريلات”.

وفي ختام اللقاء شدد على “ردع أي تعنيف للطلبة وعلى الوزارة أن تقف بشكل حازم لإنهاء هذه الظاهرة، وكذلك شدد على إصلاح الفوضى الحاصلة بالتعليم فالتهاون فيه هو تهاون مع أنفسنا وأبنائنا ومستقبل بلادنا”.