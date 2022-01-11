ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بني وليد |

11 January, 2022

سجّل عدد المصابين بمرض اللشمانيا ارتفاعا إلى 675 ،بمدينة بني وليد ،وفق ما أفاد به مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية.

وأشار المكتب إلى أن ضعف الإمدادات العلاجية لم تمنع إدارة الخدمات الصحية من بذل كل الجهود الممكنة، عن طريق مكتب الرعاية الصحية؛ من أجل التصدي لهذا المرض وتقديم الخدمات العلاجية المصابين.

وناشد المكتب، حكومة الوحدة ووزارة الصحة والمركز الوطني للأمراض؛ سرعة توفير العلاج، وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمصابين بالبلدية.