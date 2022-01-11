حيدر السائح يتلقى الجرعة التعزيزية من لقاح «كورونا»

تلقى المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، الجرعة الثالثة التعزيزية من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا».

وقال المركز في بيان، إن السائح تلقى الجرعة التعزيزية في إطار الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس، ولتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح.

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وتلقى حيدر السائح الجرعة التعزيزية خلال بث مباشر على قناة ليبيا الرسمية، داعيًا المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد للمسارعة بتلقي جميع جرعات اللقاح بهدف الحد من انتشار الوباء.

وحتى الإثنين، تلقى مليون و933 ألفًا و677 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 913 ألفًا و454 شخصًا.

ولا يذكر مركز مكافحة الأمراض في بياناته اليومية الخاصة بالوضع الوبائي في ليبيا أعداد الحاصلين على الجرعة الثالثة التعزيزية من اللقاح.

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