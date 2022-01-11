«الخارجية» و «الطيران المدني» يبحثان رفع الحظر عن الطيران

استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، رئيس مصلحة الطيران المدني، مصطفى عمار، لبحث أهمية التنسيق بين مصلحة الطيران المدني ووزارة الخارجية، وتوحيد الجهود لرفع الحظر المفروض على الطيران المدني .

ومن جانبه أكد «كتي» خلال اللقاء، على أهمية “وجود ثقل ودعم سياسي إلى جانب الدعم الفني للتعجيل برفع الحظر”، بحسب وكالة الأنباء الليبة “وال”.

وعلى الجانب الآخر تحدث”عمار” عن آفاق التعاون فيما يخص الطيران المدني مع كل من الخطوط القطرية ،و طيران الإمارات ، و مصر للطيران ، والخطوط التركية، مشيرًا إلى أنه “من المقرر في هذا الإطار زيارة الجزائر قريبا والالتقاء بمسؤولي الخطوط الجزائرية”.

وأوضح أن “لدى مصلحة الطيران برنامجا لتدريب الموظفين، كما ستتخذ المصلحة خطوات هامة لدعم جهود وزارة الخارجية لرفع الحظر”.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على آليات التنسيق ما بين الطيران المدني ووزارة الخارجية، والإعداد لزيارة اليونان وعدد من الدول الأوروبية لإطلاع مسؤولي الطيران في تلك الدول على ما اتخذ من إجراءات، لتوفير البيئة الأمنية واللوجستية في المطارات الليبية والتأكيد على جاهزيتها لإستقبال الرحلات الدولية.