مردة: لا توجد انتخابات في 24 يناير.. وننتظر حكم محكمة مصراتة والنظر فيه لإعلان قوائم المترشحين

ليبيا – قال عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مردة إن اجتماع أعضاء المفوضية مع لجنة خارطة الطريق تشاوري فقط.

مردة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أنه وفق المعطيات الحالية لا توجد انتخابات في 24 يناير، وأنه يفترض على مجلس النواب موافاة المفوضية بآخر المستجدات حول القوة القاهرة.

وتابع أن مجلس النواب بصدد العمل على المسار الدستوري، مشيرًا إلى استعداد المفوضية للعمل وفق أي إجراء يصدر عن المجلس.

وفي سياق ذي صلة، ذكر مردة أن المفوضية تنتظر حكم محكمة مصراتة والنظر فيه، لتتمكن بعدها المفوضية من إعلان قوائم المترشحين.

وعلى صعيد آخر، كشف مردة أنهم توصلوا إلى بعض الخيوط بشأن اختراق منظومة المفوضية وبصدد تتبعها.

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