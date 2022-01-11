السماح بالدراسة اليومية للمدارس التي حققت 70 % من نسبة التطعيم

قالت وزارة التربية والتعليم بأن الإطار الوبائي المعتمد من الوزارة للعام 2021 يعد المرجع الرئيسي لجهوزية وإجراءات المؤسسات التعليمية فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا.

وأشار تعميم صادر عن وكيل الوزارة للشؤون التربوية مسعودة الأسود إلى أنه في حالة الاشتباه في إصابة المعلم فإنه يطلب منه العودة للبيت وإجراء تحليل لحالته فإذا كانت النتيجة سالبة لمرتين بينهما يومين أو تحليل سالب مع اختفاء الأعراض أو بعد أسبوع من تحليل موجب مع اختفاء الأعراض يعود للعمل.

أما في حالة ظهور الأعراض على التلميذ فإنه يعزل في غرفة خاصة إلى حين مجيء ولي أمره لإرساله معه إلى البيت، ويطلب منه إجراء تحليل فإذا كانت النتيجة سالبة يسمح له بالعودة للدراسة.

وعد التعميم الموجه إلى مراقبي التربية والتعليم بأن الحالة المخالطة لحالة مرضية من الدرجة الأولى في نفس العائلة أو من الدرجة الثانية من الأصدقاء والأماكن العامة المغلقة تعتبر حالة اشتباه.

ولفت التعميم إلى أنه في الحالات الموجبة يعفى الطالب من الدراسة، ويبلغ فريق الرصد والاستجابة السريعة بالبلدية، إضافة إلى الطلب من كل مصاب التغيب عن المدرسة لمدة التعافي، كما أنه يسمح للطالب بالعودة للدراسة بعد انقضاء فترة التعافي، إلى جانب إجراء الاختبار السريع للتلاميذ الأقرب للتلميذ المصاب والذين حددهم التعميم بالأربعة الذين يحيطون بالطالب عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه.

وأوجب التعميم إغلاق الفصل الدراسي في حالة ظهور أكثر من حالتين فيه لمدة أسبوع والسماح بغياب مجموعة التلاميذ لمدة 3 أيام، إضافة إلى تعقيم الفصل وتهويته جيدا، ويتم إغلاق المدرسة لمدة أسبوع في حال ظهور حالات إصابة في فصلين أو أكثر.

وشدد التعميم على التلاميذ والمعلمين والمتواجدين بالمدرسة بإتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، وعدم اختلاط الفصول مع بعضها تجنبا لانتقال العدوى.

وطلب التعميم وضع ترتيبات مناسبة للتقليل من الاختلاط أثناء الدخول والخروج، والقيام بالأنشطة الخارجية مع الحفاظ على المسافات الآمنة، إضافة إلى تكثيف مكاتب الصحة المدرسية لجهودها التوعوية، والسماح للمدارس التي حققت نسبة 70 % من تطعيم تلاميذها والعاملين بها بالعودة إلى الدراسة اليومية.

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