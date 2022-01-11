القطراني خلال تدشين منصة حقوق الإنسان: لا بد من رصد الممارسات المخالفة

شارك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، اليوم الثلاثاء، بأحد الفنادق في مدينة طرابلس، بمراسم تدشين المنصة الإلكترونية التعليمية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك بحضور كل من وزير العدل حليمة إبراهيم ووكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان خالد نجم، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي، وبحضور رئيس منظمة حقوق الإنسان بليبيا وعدد من المسؤولين وعدد من أعضاء الهيئات القضائية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني .

وتستهدف هذه المنصة الفئات العمرية من طلبة المدارس والمعلمين لتوعيتهم بحقوق الإنسان المنبثقة من الأعراف والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع قيمنا الدينية السمحة.

وأشاد القطراني، بدور وزارة العدل وسعيها الحثيث لتطبيق معايير العدالة، مؤكداً على ضرورة مراعاة ملف حقوق الإنسان والعمل على رصد كافة الممارسات الخارجة عن سلطة القانون .