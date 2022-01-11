ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

11 January, 2022

إلتقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بليبيا، ستيفاني وليامز ،اليوم الثلاثاء ،في تونس القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية في ليبيا، جَمشيد بولتايف.

وبحث اللقاء التطورات الأخيرة في ليبيا ،كما شدّد على الحاجة إلى الحفاظ على الزخم الانتخابي ومواصلة العملية السياسية التي تشمل مختلف الأطياف الليبية.

وكانت وليامز دعت إلى إحترام إرادة 2.5 مليون ليبي إستلموا بطاقاتهم الإنتخابية.