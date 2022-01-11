“الدبيبة” يعتذر عن التأخر في توفير الكتاب المدرسي.. ويقترح حلاً جذريًا

اعتذر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للطلاب وأولياء أمورهم عن التأخر في توفير الكتاب المدرسي، مقترحًا طباعة الكتب في ليبيا؛ لوضع حل جذري لذلك.

وأشار “الدبيبة”، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة التربية والتعليم مع وزير التعليم المكلف ووكيلة الوزارة ومديري الإدارات المختلفة، إلى أن فكرة استحداث أساليب تعليمية أخرى غير الكتب تحتاج وقتًا، لافتًا إلى أنه لا يمكن تطبيقها في ليبيا التي لا زالت في طور البحث عن الاستقرار.

وأضاف أن الحكومة باشرت العام الماضي في صيانة واستكمال عدد من المدارس، موضحًا أنه سيتم بناء المزيد منها خلال هذا العام، مشددًا، في الوقت ذاته، على إصلاح الفوضى التي يشهدها التعليم، بحسب وصفه.

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