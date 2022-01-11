وزير الداخلية يلتقي القائم بالأعمال بسفارة فلسطين لدى ليبيا

طرابلس 11 يناير 2022 (وال)- عقد وزير الداخلية خالد مازن اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع القائم بالأعمال بسفارة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال.

وتناول الاجتماع مناقشة أوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا، وأكد الوزير على أن القضية الفلسطينية قضية كل الليبيين، وأن وزارة الداخلية لن تتوانى في دعم الأشقاء الفلسطينيين، موضحًا بأن هناك جهد لزيادة التعاون بين البلدين الشقيقين.

كما أوضح الوزير على أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات الدبلوماسيين الفلسطينيين للدخول إلى ليبيا.

من جانبه، أثنى رحال على المجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية في حماية وتأمين السفارات والبعثات الدبلوماسية، معبرًا عن سعادته بهذا اللقاء لطرح عدد من المسائل الهامة. (وال) ب خ/ ر ت

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