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السيسي: عدم التدخل في شؤون الدول مثل ليبيا حق من حقوق الإنسان

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن عدم التدخل في شؤون البلاد حق من حقوق الإنسان لتسببه في خراب ومعاناة دول مثل ليبيا.

وقال الرئيس المصري، خلال مشاركته في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الثلاثاء، «إن هناك من يعمل على تأجيج الصراعات في الدول التي تؤدي إلى خراب، وهو ما حدث لدول مجاورة، لم ينجو منها غير مصر».

وأضاف: «من قام بالعمل على هدم هذه الدول، ألم يكن هذا من حقوق الإنسان بألا نتدخل فيها ونخربها ونترك المواطنين في سوريا وليبيا واليمن والصومال والعراق؟، ومصر كانت معرضة للخراب والدمار».

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صحيفة الساعة 24

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