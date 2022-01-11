المشري يبحث مع القطراني ملف الانتخابات

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري، رفقة النائب الثاني للمجلس عمر بوشاح، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني آخر التطورات السياسية الجارية ومن بينها ملف الانتخابات.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المشري تابع خلال اللقاء الذي جرى بمقر المجلس في العاصمة طرابلس مسار عمل الحكومة وأهم الإشكاليات التي تواجهها.

وأكد المشري استمرار التواصل والتشاور بين الأطراف السياسية لإجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة من قبل المواطنين.