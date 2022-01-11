الشيباني: وليامز تسعى لإقناع سيف الإسلام القذافي بالانسحاب من التنافس الانتخابي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن ستيفاني وليامز تسعى لإقناع سيف الإسلام القذافي بالانسحاب من التنافس الانتخابي.

الشيباني أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ولو أن يحل محله أخوه محمد، وهذا ما عبرت عنه المفوضية بالقوة القاهرة، يذكرني هذا الموقف مع الفارق في التشبيه بقريش وعلى رأسهم أمية بن خلف بعد أن عجز عن أن يرغم بالقوة والتعذيب والترهيب سيدنا بلال بن رباح أن يسب محمد ويعلي هبل”.

وتابع: “انهارت قوة قريش وشعرت باليأس امام إصرار سيدنا بلال على قول أحد، أحد، أحد، فبدأت تستجديه وتطلب منه أن يسب محمدًا ويعلي هبل ولو همسًا في آذانهم، قلها يا بلال ولو في آذاننا”.

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