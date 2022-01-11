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“ويليامز” و”بولتايف” يشددان على مواصلة المسار السياسي بليبيا

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدّدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، والقائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا دزامشيد بولتايف؛ على ضرورة الاستمرار في عملية سياسية شاملة في ليبيا.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بين الطرفين في تونس اليوم الثلاثاء، على التأكيد على ضرورة الحفاظ على الزخم الانتخابي في ليبيا، في حين وصفت “ويليامز”، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، الاجتماع بأنه “رائع”.

وكانت “ويليامز” قد التقت، يوم أمس الاثنين، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، حيث أكد الطرفان على أهمية دور دول جوار ليبيا في دعم الشعب الليبي، خلال سعيه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار.

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قناة 218 الليبية

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