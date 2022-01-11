النائب الأول حسين القطراني يُشارك في مراسم تدشين المنصة الإلكترونية التعليمية لحقوق الإنسان

طرابلس 11 يناير 2022 (وال)- شارك النائب الأول لرئيس الوزراء حسين اعطيه القطراني بمدينة طرابلس اليوم الثلاثاء، في مراسم تدشين المنصة الإلكترونية التعليمية لحقوق الإنسان، بحضور وزير العدل السيدة حليمة إبراهيم.

هذا وتستهدف هذه المنصة الفئات العمرية من طلبة المدارس والمعلمين، لتوعيتهم بحقوق الإنسان المنبثقة من الأعراف والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع قيم الدينية السمحة.

بدوره، أشاد النائب الأول بدور وزارة العدل وسعيها الحثيث لتطبيق معايير العدالة، مؤكدا على ضرورة مراعاة ملف حقوق الإنسان والعمل على رصد كافة الممارسات الخارجة عن سلطة القانون.

وحضر مراسم التدشين؛ كلا من: وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان خالد نجم، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي، ورئيس منظمة حقوق الإنسان بليبيا، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية، ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني. (وال) ح س/ ر ت

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