العابد يبحث مع سفير بنغلاديش طرق تعزيز التعاون المشترك

ناقش وزير العمل والتأهيل، علي العابد، مع سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية، ملف العمالة البنغلاديشية في سوق العمل الليبي، وطرق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وقال العابد إن سوق العمل يضم أعدادا كبيرة من العمالة البنغلاديشية في مجالات عديدة، وهو ما ترحب به البلاد خصوصا في مجال الخدمات، لافتا في الوقت نفسه إلى حرص الوزارة على تسوية أوضاع كل العمالة الأجنبية بحسب القوانين والتشريعات.

وأكد السفير استعداد بلاده على مد ليبيا بالعدد الكافي من العمالة المدربة التي تحتاجها في مرحلة الإعمار والتنمية، وغيرها من المجالات.

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