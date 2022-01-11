البدري يناقش مع وزير الصحة الأردني تسهيل  إجراءات التأشيرة للمرضى الليبيين

التقى السفير عبدالباسط عبدالقادر البدري، مع وزير الصحة بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور” فراس الهواري” اليوم الثلاثاء.

وتناول اللقاء تعزيز العلاقات بين وزارتي الصحة الأردنية والليبية، من حيث تبادل الخبرات في جميع المجالات الطبية والتنسيق على برنامج الأطباء الزوار والتدريب والتبادل العلمي .

كما ناقش الجانبان، خلال لقائهما، تعزيز سبل التعاون مع الإدارات المختصة بوزارة الصحة الأردنية لمتابعة حالات الخطأ الطبي مع المستشفيات من القطاعين الخاص والعام، حرصا على تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم ومتابعتهم.

كما تطرق الجانبان، إلى التعاون المشترك بخصوص متابعة الالتزام بالتسعيرة النمطية لسنة 2008 المتعامل بها في المستشفيات الخاصة الأردنية المتعاقدة مع المكتب الصحي الليبي، وإمكانية تسهيل إجراءات التأشيرة مع المرضى الليبيين القادمين من ليبيا.