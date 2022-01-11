بلدية زوارة تطالب باعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في كامل ليبيا

طالب عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي باعتماد رأس السنة الأمازيغية لتكون عطلة رسمية بكامل التراب الليبي إسوة بباقي العطلات والمناسبات الوطنية .

جاء ذلك في خطاب وجهه عميد بلدية زوارة لوزير الحكم المحلي اليوم الثلاثاء بحسب المكتب الإعلامي للبلدية.

وكان عميد بلدية زوارة قد أصدر القرار رقم 1 لسنة 2972 أمازيغي 2022 ميلادي والذي يوافق يوم الخميس عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات العامة داخل نطاق بلدية زوارة الكبرى .