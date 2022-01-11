التكبالي يطالب بتحصين قانون انتخاب رئيس ليبيا عبر الشعب حتى لا يتم التلاعب به

ليببا – رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي أن عدم انتخاب الرئيس من البرلمان هو من مطالبات الإخوان من الفترات الأولى.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أضاف أن الإخوان يريدون السيطرة على البرلمان، وإلغاء كافة القوانين الأولى التي تطالب بانتخاب الرئيس من الشعب.

ولفت إلى أنهم يعملون للاستحواذ على البرلمان الليبي المقبل، وفي حال فشلهم سوف يستخدمون الرشاوى أو الترغيب والترهيب على النواب القادمين حتى يتحكموا فيهم وإلغاء انتخاب الرئيس عبر الشعب.

وطالب البرلمان بتحصين قانون انتخاب رئيس ليبيا عبر الشعب، حتى لا يتلاعب في مصيره البرلمان المقبل أو تنظيم الإخوان من خلال أساليبه الملتوية.

وكشف عن أن قانون 2014 لانتخاب البرلمان، لا يفرق عن الآن سوى في مادة واحدة، وهي: في حال تخلف العضو لسبب ما، أو وفاة، يخلفه العضو الثاني بعده في قائمة الانتخابات.

التكبالي أكد أن الإخوان سوف يتعاونون مع الدواعش والمقاتلة وغيرهما من أجل السيطرة وفرض الرأي في حال فشلهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية