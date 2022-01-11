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“وليامز” تبحث مع السفير الجزائري تطورات الوضع الليبي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، مع سفير الجزائر لدى ليبيا “سليمان شنين”، دور دول الجوار في دعم الحوار الليبي.

وذكرت المستشارة في تغريدة على حسابها في تويتر أنها اجتمعت مع “شنين” وبمعيتها منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “رايزدون زينينغا”لمناقشة آخر التطورات في ليبيا و “الدور المهم” لجيران ليبيا في دعم مسارات الحوار الليبي الليبي.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر أعادت يوم الأحد الماضي، فتح قنصليتها العامة في طرابلس بحضور السفير الجزائري “سليمان شنين”والقنصل العام “عيسى رماني” وممثلي الجالية الجزائرية المقيمة في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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