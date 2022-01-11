رئيس الحكومة يستعرض المشاكل التي تُواجه العملية التعليمية

طرابلس 11 يناير 2022 (وال)- ناقش رئيس الحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، مع وزير التعليم المكلف ووكيله ومديري الإدارات؛ المشاكل التي تعاني منها الوزارة والعملية التعليمية وإيجاد الحلول المقترحة لها.

وأكد السيد الرئيس خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة التربية والتعليم، بحضور وزير الدولة للشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة، على ضرورة الاهتمام بتطوير العملية التعليمية لتواكب العصر، مشيرًا إلى أن الحكومة ستظل دائما داعمة بشتى الطرق للمعلم، الذي أجيالا تبني الوطن.

وتطرق اللقاء إلى أسباب تأخر توفر الكتاب المدرسي، حيث قال سيادته: “نقدم اعتذارًا لكل طلابنا وأولياء أمورهم؛ عن تأخر توفر الكتب ولحل هذا الأمر جدريًا، يجب من الآن وصاعداً طباعة الكتب في ليبيا، وبالنسبة للانتقال لأساليب تعليمية أخرى غير الكتب، فهو يحتاج إلى وقت ولا يمكننا أن نطبقه في بلاد لا زالت في طور الاستقرار”.

وفيما يتعلق بأعمال صيانة المؤسسات؛ قال إن “الحكومة باشرت السنة الماضية في صيانة واستكمال عدد كبير من المؤسسات في مختلف مناطق ليبيا كافة، مشيرا إلى أنه سيتم بناء المزيد هذا العام، ولن نرضى بعد الآن بأن يتعلم أبناؤنا في براريك وتريلات”.

وشدد على ردع أي تعنيف للطلبة، وعلى الوزارة أن تقف بشكل حازم لإنهاء هذه الظاهرة، وكذلك شدد على إصلاح الفوضى الحاصلة بالتعليم؛ فالتهاون فيه هو تهاون مع أنفسنا وأبنائنا ومستقبل بلادنا. (وال) ح س/ ر ت

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