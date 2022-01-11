السفير الأمريكي: بحثت مع الأمازيغ تهميشهم وضرورة إشراكهم في الحوارات الوطنية

وجه السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند التهنئة للمجتمع الأمازيغي، بمناسبة العام الأمازيغي الجديد، معبرا عن تمنياته أن يكون عاما سعيدا عليهم جميعا.

وذكر نورلاند، في تغريدة له عبر تويتر، “أتمنى للمجتمع الأمازيغي سنة جديدة سعيدة”، حيث جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع الهادي بالرقيق ووليد قرادة من المجلس الأعلى لأمازيغ.

وأضاف السفير الأمريكي، أن خلال الاتصال الهاتفي مع بالرقيق وقرادة تم مناقشة التحديات التي تواجه البلديات الأمازيغية الذين يشعرون بالتهميش والاستبعاد في العملية السياسية والدستورية.

‏وجدد السفير الأمريكي دعم الولايات المتحدة من أجل إشراك القادة الأمازيغ وكافة المجتمعات الليبية في الحوارات الوطنية الجارية في البلاد للتقدم إلى الأمام.