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بلدية بنغازي: غلق الطريق الدائري الأول بسبب تصدع في خط الصرف الصحي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت بلدية بنغازي حدوث تصدع في خط الصرف الصحي بالطريق الدائري الأول، ما أدلى إلى إغلاق الطريق للبدء في أعمال الصيانة.

وذكرت البلدية، في بيان لها، «أن التصدع حدث في خط الصرف الصحي بالطريق الدائري الأول بالقُرب من مصحة الصفوة والبلدية تشرع في إغلاق الطريق والبدء في أعمال الصيانة».

 وأفاد المكتب الإعلامي للبلدية بأن الفِرق الفنية من مكتب المشروعات بالبلدية والشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي قامت بمُعاينة الخط والبدء في الاستعدادات المطلوبة لتنفيذ أعمال الصيانة.

يُذكر بأن خط الصرف الصحي المذكور يُعد من الخطوط الرئيسية الناقلة للصرف الصحي للمحطة الرئيسية، وإن السبب في حدوث التصدع هو انتهاء العُمر الافتراضي للخط.

 

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صحيفة الساعة 24

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