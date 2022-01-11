السفير الأمريكي: ندعم إشراك الأمازيغ في الحوارات الوطنية بليبيا

جدد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند التأكيد على دعم بلاده إشراك القادة الأمازيغ وكافة المجتمعات الليبية في الحوارات الوطنية الجارية في البلاد للتقدم إلى الأمام.

وأعرب نورلاند في تغريدة له بموقع “تويتر” خلال اتصال هاتفي مع الهادي بالرقيق ووليد قرادة من المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا عن تمنياته للمجتمع الأمازيغي سنة جديدة سعيدة.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي مناقشة التحديات التي تواجه البلديات الأمازيغية التي تشعر بالتهميش والاستبعاد من العملية السياسية والدستورية.

وطالب عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي بحكومة الوحدة الوطنية باعتماد رأس السنة الأمازيغية لتكون عطلة رسمية بكامل التراب الليبي إسوة بباقي العطلات والمناسبات الوطنية .

جاء ذلك في خطاب وجهه عميد بلدية زوارة لوزير الحكم المحلي اليوم الثلاثاء بحسب المكتب الإعلامي للبلدية.

وكان عميد بلدية زوارة قد أصدر القرار رقم 1 لسنة 2972 أمازيغي 2022 ميلادي والذي يوافق يوم الخميس عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات العامة داخل نطاق بلدية زوارة الكبرى .