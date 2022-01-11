“الرقابة الإدارية” تطالب بإيقاف بيع حصة شركة هيس الأميركية لتوتال الفرنسية

طلبت هيئة الرقابة الإدارية في كتاب وجهته لرئيس مجلس الوزراء بإيقاف أية إجراءات تتعلق بإتمام بيع حصة شركة هيس الأميركية القابضة لصالح شركة توتال الفرنسية، حين انتهاء الهيئة من متابعة وتقييم هذا الملف بشكل كامل، مرجعة السبب إلى ما قد يترتب على بيع الحصة من أضرار جسيمة تمسّ مقدرات ومصالح الدولة الليبية.

وجاء طلب الهيئة بعد قيامها بمتابعة وتقييم ملف تنازل شركة هيس الأمريكية القابضة عن حقها في عقود امتياز الواحة ، والبالغة 1667,8% والمقدر قيمتها بـ 300 مليون دولار، لصالح شركة توتال وشركة كونوكو فيلبس، وفق المذكرات والمكاتبات المقدّمة من وزارة النفط والغاز.

وخلصت إلى تسجيل العديد من الملاحظات الفنية والمالية والقانونية التي شابت إجراءات الموافقة على بيع الحصة، والتي انبثق عنها قرار مجلس الوزراء رقم “552” لسنة 2021، والتي أبدت بعض الملاحظات الإجرائية عليه أيضًا ، وأكدت في توصياتها على ضرورة الاستحواذ على الحصة لصالح الدولة الليبية نظرًا لما تمثله من عوائد استثمارية.

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