رئيس الوزراء يلتقي عددًا من مراقبي التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية

طرابلس 11 يناير 2022 (وال)- التقى رئيس الوزراء السيد عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء، مراقبي التعليم ببلديات الأبيار، قمينس، وسلوق.

واستمع خلال لقاءه معهم؛ للصعوبات والمشاكل التي تواجههم في سير العمل بالمؤسسات التابعة لمراقباتهم، أهمها استكمال المؤسسات المتوقفة والمنفذة عن طريق أدوات تنفيذ محلية، وكذلك الإفراج عن بعض المرتبات الموقوفة.

وأصدر الرئيس تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بإدراجها ضمن خطة عام 2022 م. (وال) ح س/ ر ت

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