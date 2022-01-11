القطراني: إشكالية الصلاحيات تم حلها وبدأت في ممارسة مهامي بكامل الصلاحيات

أكد النائب الأول لرئيس حكومة تسيير الأعمال المؤقتة حسين القطراني، أن إشكالية الصلاحيات تم حلها، لافتًا إلى أنه بدأ في ممارسة مهامه بكامل الصلاحيات.

وأوضح في تصريحات عبر منصة “فواصل”، أنه لم يلتقِ الدبيبة حتى الآن، متوقعًا لقاءه قبل عقد اجتماع مجلس الوزراء بعد غد.

وأفاد القطراني بأن السفير التركي لدى ليبيا وجه له دعوة لزيارة أنقرة، قائلاً: “قد أزورها نهاية الشهر الجاري، ووجهت دعوة لوزير الخارجية التركي لزيارة المنطقة الشرقية خلال لقائي به في طرابلس أمس”.

وأشار إلى أن السفير التركي سيزور بنغازي الأسبوع المقبل لبحث إعادة فتح القنصلية التركية بها، قائلاً: “سأزور روسيا الأسبوع القادم”.