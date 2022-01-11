ستيفاني تناقش مع القائم بأعمال السفارة الروسية التطورات الأخيرة في ليبيا

التقت ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، اليوم الثلاثاء، في تونس، القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية في ليبيا، جَمشيد بولتايف.

وقالت ستيفاني، عبر حسابها على “تويتر”:” أجريتُ لقاءً مميزاً اليوم في تونس مع القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية في ليبيا، جَمشيد بولتايف، حول التطورات الأخيرة في ليبيا”.

وأضافت:” شدّدنا على الحاجة إلى الحفاظ على الزخم الانتخابي ومواصلة العملية السياسية التي تشمل مختلف الأطياف الليبية”.

وكانت ستيفاني ويليامز، قد التقت وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيون بالخارج، عثمان الجرندي، أمس الإثنين.

وأوضحت ستيفاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” تشرفت بلقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي في تونس، حيث استعرضت معه آخر المستجدات في ليبيا.

وأضافت:” أشدت خلال اللقاء بالدور الهام الذي تضطلع به تونس والتزامها باستقرار ليبيا، فضلاً عن الدعم الذي تقدمه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وتابعت:” شدد كلانا على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في ليبيا للدفع بالعملية السياسية قدماً بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن”.

واستطردت:” كما أكدنا سوياً على أهمية دور دول جوار ليبيا في دعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار”.