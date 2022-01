“مازن” يبحث أوضاع الفلسطينيين في ليبيا

بحث وزير الداخلية خالد مازن اليوم الثلاثاء، مع القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى طرابلس محمد رحال، أوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا.

وأكد مازن الذي توشح بالشال الفلسطيني لدى استقباله رحال كنوع من الدعم، على أن القضية الفلسطينية هي قضية كل الليبيين، وأن وزارة الداخلية لن تتوانى في دعم الفلسطينيين، لافتا إلى أن هناك مساع لزيادة التعاون بين البلدين.

وأشار مازن، إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات الدخول إلى ليبيا للدبلوماسيين الفلسطينيين، في حين أثنى رحال من جانبه على جهود وزارة الداخلية في حماية وتأمين السفارات والبعثات الدبلوماسية.

