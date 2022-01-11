وسائل إعلام تركية: عصابة نسائية تسرق منزل القنصل الليبي في إسطنبول

ذكرت وسائل إعلام تركية تعرض منزل القنصل الليبي في منطقة “ساريير” ببلدية إسطنبول للسرقة، والاستلاء على ما قيمته 800 ألف ليرة تركية.

وحسب وسائل إعلام تتركية، فإن العصابة المكونة من “3 نساء” رفقة طفلة تمكنوا من دخول شقتين بمجمع سكني فاخر أحدهما شقة “القنصل الليبي ببلدية إسطنبول وسرقوا منها ما يبلغ قيمته “500 ألف ليرة” ذهب ومجوهرات، ومن الشقة الثانية “300 ألف ليرة”.

وألقت السلطات التركية القبض على 3 نساء بتهمة سرقة منزل القنصل الليبي في إسطنبول ومنزل جاره بعد أن دخلن المنزل باستخدام كرت وخرجن من المجمع السكني الفخم الواقع في سراير بما قيمته 800 ألف ليرة تركية، دورية شرطة في مالتبي اشتبهت بالسيارة وعثرت بحوزتهم على الأموال والذهب .