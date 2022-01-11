عميد زوارة يطالب الدبيبة باعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية على كامل ليبيا

طالب حافظ بن ساسي في عميد بلدية زوارة، حكومة الوحدة الوطنية، باعتماد رأس السنة الأمازيغية، لتكون عطلة رسمية بكامل التراب الليبي، أسوة بباقي العطلات والمناسبات الوطنية.

وخاطب عميد بلدية زوارة، الثلاثاء، وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، لمخاطبة رئاسة الحكومة بشأن اعتماد رأس السنة الأمازيغية لتكون عطلة رسمية بكامل التراب الليبي، أسوة بباقي العطلات والمناسبات الوطنية.

وفي وقت سابق أصدر عميد بلدية زوارة، القرار رقم (1) لسنة 2972 أمازيغي 2022 ميلادي، والذي يوافق بعد غد الخميس، عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات العامة داخل نطاق بلدية زوارة الكبرى.