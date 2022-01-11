المشري والقطراني يبحثان آخر التطورات السياسية والانتخابات

العنوان-طرابلس

بحث، رئيس مجلس الدولة خالد المشري رفقة النائب الثاني للمجلس عمر بوشاح اليوم الثلاثاء، مع النائب الأول لرئيس الحكومة، حسين القطراني، آخر التطورات السياسية الجارية ومن بينها ملف الانتخابات.

وتناول اللقاء، بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، مسار عمل الحكومة والوقوف على أهم الإشكاليات التي تواجه أداءها.

وقال المكتب، إن المشري أكد على استمرار التواصل والتشاور بين الأطراف السياسية لإجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة من قبل المواطنين.