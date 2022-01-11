القطراني والمشري يؤكدان على التواصل لخلق أرضية دستورية وقانونية للانتخابات

ناقش النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تطورات المسار السياسي الحالي في البلاد، ومن أهمها ما يتعلق بالقاعدة الدستورية.

وشهد الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس، التأكيد على ضرورة استمرار التواصل والتشاور بين كافة الأطراف الفاعلة، لخلق أرضية مشتركة مبنية على أسس دستورية، وقانونية تضمن للجميع إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون إقصاء، وبمشاركة الناخبين المسجلين لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار الدفع بالمسار السياسي للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية للحكومة على منصة فيسبوك.

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