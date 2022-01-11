المشري: ناقشتُ مع القطراني مسار عمل الحكومة والإشكاليات التي تواجهها

التقى رئيس المجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، رفقة النائب الثاني للمجلس عمر بوشاح، اليوم الثلاثاء، النائب الأول لرئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها حسين القطراني بمقر المجلس في طرابلس.

وبحسب بيان مجلس الدولة، فإن اللقاء تناول آخر التطورات السياسية الجارية ومن بينها ملف الانتخابات.

كما تابع المشري، مسار عمل الحكومة والوقوف على أهم الإشكاليات التي تواجه أداءها، بحسب البيان الصادر.

وزعم البيان، استمرار التواصل والتشاور بين الأطراف السياسية لإجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة من قبل المواطنين.