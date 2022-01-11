التنسيق بين وزارة الخارجية ومصلحة الطيران المدني لرفع الحظر عن الطيران المدني

ليبيا – استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي أمس الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس رئيس مصلحة الطيران المدني مصطفى عمار وتمحور اللقاء حول أهمية التنسيق بين مصلحة الطيران المدني ووزارة الخارجية، وتوحيد الجهود لرفع الحظر المفروض على الطيران المدني.

الوكيل أكد خلال اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على أهمية وجود ثقل ودعم سياسي إلى جانب الدعم الفني للتعجيل برفع الحظر.

ومن جانبه تحدث رئيس مصلحة الطيران المدني عن آفاق التعاون فيما يخص الطيران المدني مع كل من الخطوط القطرية وطيران الإمارات، ومصر للطيران والخطوط التركية، مشيرًا إلى أنه من المقرر وفي هذا الإطار زيارة الجزائر قريبًا والالتقاء بمسؤولي الخطوط الجزائرية.

كما أوضح عمار أن لدى مصلحة الطيران برنامجًا لتدريب الموظفين كما ستتخذ المصلحة خطوات هامة لدعم جهود وزارة الخارجية لرفع الحظر.

واتفق خلال اللقاء على آليات التنسيق ما بين الطيران المدني ووزارة الخارجية والإعداد لزيارة اليونان وعدد من الدول الأوروبية لإطلاع مسؤولي الطيران في تلك الدول على ما اتخذ من إجراءات لتوفير البيئة الأمنية واللوجستية في المطارات الليبية والتأكيد على جاهزيتها لاستقبال الرحلات الدولية.

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