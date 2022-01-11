“مازن” يوصي بمتابعة الأوضاع الإنسانية والصحية للمهاجرين بمراكز الاحتجاز

ناقش وزير الداخلية خالد مازن اليوم الثلاثاء، مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد الخوجة، وضع حلول وتذليل الصعاب أمام المهاجرين غير القانونيين داخل مراكز الاحتجاز.

كما شهد الاجتماع بحث تهيئة الظروف الصحية والمعيشية للمهاجرين، خاصة فئة المستضعفين، إلى حين وضع الترتيبات اللازمة لترحيلهم إلى بلدانهم طواعية.

وطالب مازن، الذي استمع لشروح من قبل الخوجة حول ما يقوم به الجهاز في ضبط المهاجرين والتحفظ عليهم، وتقديم المساعدات لهم داخل مراكز الإيواء، بضرورة متابعة الأوضاع الإنسانية والصحية للمهاجرين، خاصة النساء والأطفال منهم.

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