المشري للسفير الإيطالي: لابد من إصدار قوانين توافقية لضمان نزاهة الانتخابات

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، اليوم الثلاثاء، رفقة مقرر المجلس سعيد كله بمقر المجلس في طرابلس، سفيرَ دولة إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني.

وتناول اللقاء، المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث شدد المشري، على ضرورة إصدار قوانين توافقية سليمة تُجرى عليها الانتخابات؛ لضمان عملية انتخابية نزيهة، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته المنشودة على أسس دستورية سليمة.

من جانبه، أكد السفير، أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك، ودعم الخطوات المتخذة لإنجاح المسار السياسي.