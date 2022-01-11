البدري يتفقد أوضاع المرضى الليبيين بالمستشفى التخصصي بعمان

زار السفير عبدالباسط عبدالقادر البدري، سفير دولة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء، المستشفى التخصصي بالعاصمة الأردنية عمان.

وعقد البدري، خلال زيارته برفقة أعضاء المكتب الصحي بالسفارة الليبية، اجتماعاً، مع الدكتور فوزي الحموري مدير هيئة المديرين والدكتور رياض الشرقاوي مدير مساعد مدير مستشفى التخصصي .

وتناول البدري، خلال اجتماعه، إيجاد حلول لكافة الإشكاليات العالقة طيلة الفترة الماضية مع التأكيد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات أمام المرضى الليبيين المقيمين في المملكة الإردنية الهاشمية .

كما زار السفير، إثناء تواجده بمستشفى التخصصي، المرضى الليبيين للاطمئنان على صحتهم وسير إجاراءاتهم الصحية، مؤكداً أن دور السفارة الليبية تقديم يد المساعدة والعون لكل الليبيين المقيمين في المملكة الأردنية خاصة المرضى منهم .