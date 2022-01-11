بلدية طبرق تتفق مع تجار السيارات على استخراج تراخيص وتوقيع عقد سنوي لساحات العرض

اتفق المجلس التسييري لبلدية طبرق مع أصحاب معارض السيارات على استخراج تراخيص مزاولة النشاط للمعارض وتوقيع عقد انتفاع بساحات العرض بقيمة مالية تدفع لصالح البلدية كإيراد محلي للمدينة.

جاء الإعلان عن الاتفاق عقب اجتماع عقده رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الثلاثاء، مع أصحاب معارض السيارات في المدينة.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق إن الاجتماع جرى خلاله «الاتفاق مع أصحاب معارض السيارات على ضرورة استخراج رخص لهذه المعارض وأي شركة لديها ترخيص خارج طبرق ضرورة إستخراج ترخيص مزاولة نشاط من طبرق».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع شهد أيضا الاتفاق على قيام أصحاب معارض السيارات بـ«إجراء عقد مع البلدية مدته سنة على الساحات الخاصة بعرض السيارات بقيمة 100 دينار شهريا دفع قيمة السنة بالكامل، كإيراد لصالح المدينة».

وأكد المكتب الإعلامي لبلدية طبرق أن أصحاب معارض السيارات الذين حضروا الاجتماع أبدوا تعاونهم الدائم والمستمر مع بلدية طبرق.

حضر الاجتماع عضو المجلس التسييري عبدالكريم بوطابونة ووكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالبلدية جادالمولى خليل.

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