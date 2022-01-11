وليامز تبحث مع السفير الروسي التطورات الأخيرة في ليبيا

العنوان-تونس
التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، في تونس مع السفير الروسي لدى ليبيا، جَمشيد بولتايف.
وقالت وليامز، إنها بحثت مع السفير الروسي التطورات الأخيرة في ليبيا.
وأضافت أنهما شددا على الحاجة إلى الحفاظ على الزخم الانتخابي ومواصلة العملية السياسية التي تشمل مختلف الأطياف الليبية.
أجريتُ لقاءً مميزاً اليوم في تونس مع القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية في ليبيا، السيد جَمشيد بولتايف، حول التطورات الأخيرة في ليبيا. شدّدنا على الحاجة إلى الحفاظ على الزخم الانتخابي ومواصلة العملية السياسية التي تشمل مختلف الأطياف الليبية. pic.twitter.com/j5kDvmAnL8
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 11, 2022
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