ويليامز تلتقي “العياري” وتشدد على دعم العملية الانتخابية

التقت المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الثلاثاء في تونس، بالسفيرة وحيدة العياري، الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في ليبيا.

وناقش الطرفان في اللقاء تنسيق أعمالهما في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعملية برلين لدعم العملية الانتخابية التي تحترم الإطار الزمني لخارطة الطريق، وإرادة ما يقرب من 3 ملايين ليبي مسجلين للتصويت، والحاجة الملحة لبدء عملية مصالحة وطنية شاملة، حسب ما ذكرت ويليامز في تغريدة على صفحتها الرسمية في تويتر.

يذكر أن ويليامز التقت في الساعات الأخيرة عدداً من السفراء في ليبيا والمسؤولين المحليين والإقليميين، في إطار جهودها لإجراء حوار وطني شامل، كما سبق وذكرت صفحة البعثة الأممية في ليبيا

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