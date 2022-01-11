القطراني يبحث خطة عمل وزارتي الصناعة والمعادن والإسكان والتعمير

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، اليوم بمكتبه بمقر ديوان رئاسة الوزراء مع وزير الصناعة والمعادن، أحمد أبوهيسة، ووكيل وزارة الإسكان والتعمير، خالد العبدلي، منجزات الوزارتين خلال العام الماضي.

كما استعرض المجتمعون خطة عمل الوزارتين خلال العام الجاري وفق بنود مشروع الميزانية العامة للدولة لعام ألفين واثنين وعشرين حال اعتمادها من جهات الاختصاص، بالإضافة إلى مناقشة العراقيل التي واجهت الوزارتين خلال العام السابق، من جهته أوصى القطراني بضرورة منح دواوين الوزارات شرق وجنوب البلاد كافة الصلاحيات التي تمكنها من تقديم الخدمات للمواطنين.

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