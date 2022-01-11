ويليامز: اتفقت مع ممثلة الاتحاد الأفريقي بليبيا على إطلاق مصالحة وطنية بسرعة

بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة لرئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي لليبيا، وحيدة العياري، تنسيق الأعمال لدعم العملية الانتخابية الليبية، في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعملية برلين.

وذكرت المستشارة الأممية، في تغريدة لها، “أنها أجرت مناقشة مثمرة في تونس مع السفيرة وحيدة العياري، الممثلة الخاصة لرئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي لليبيا”، مؤكدة على ضرورة احترام إرادة ما يقرب من 3 ملايين ليبي مسجلين للتصويت في الانتخابات.

واضافت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ليبيا أنها اتفقت مع الممثلة الخاصة لرئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي لليبيا على الحاجة الماسة إلى إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة بسرعة.