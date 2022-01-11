القطراني: السفير التركي سيزور بنغازي الأسبوع المقبل.. وقد أزور أنقرة الشهر الجاري

قال النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني:” لم ألتقِ رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة حتى الآن، وأتوقع أن يكون اللقاء قبل عقد اجتماع مجلس الوزراء بعد غد”.

وأضاف القطراني، في تصريحات صحفية، أن الإشكالية حول الصلاحيات حُلّت، وبدأت في ممارسة مهامي بكامل الصلاحيات”.

وتابع:” وجهت دعوة لوزير الخارجية التركي لزيارة المنطقة الشرقية خلال لقائي السفير التركي في طرابلس يوم الأمس”.

ولفت إلى أن السفير وجه لي دعوة لزيارة تركيا، وقد أزورها نهاية الشهر الجاري، مؤكدا أن السفير التركي سيزور بنغازي الأسبوع المقبل لبحث إعادة فتح القنصلية التركية بها.

واستطرد النائب الأول لرئيس الحكومة:” سأزور روسيا الأسبوع المقبل”.