خمس شخصيات بينهم ليبيان يشكلون «فريق الخفاء» لسيف القذافي

كشفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية خمس شخصيات، بينهم ليبيان، يشكلون «فريق الخفاء» لسيف الإسلام القذافي، باعتبارهم يقفون في الكواليس لتزويده بالمشورة بشأن استراتيجيته، قبل وبعد إعلان ترشحه لرئاسة ليبيا.

وتبرز المجلة تفاصيل بشأن ما وصفتهم بـ«رجال ونساء الخفاء» وراء سيف الإسلام القذافي، الذي يتكئ على شخصيتين ليبيتين وثلاث شخصيات من الخارج، هم: مستشارة عراقية ورجل أعمال فرنكو جزائري وسياسي سنغالي.

وينقل تقرير المجلة عن مدير معهد صادق للدراسات أنس القماطي وصفه تأثير العودة السياسية لنجل القذافي في نوفمبر الماضي بـ«القنبلة» في ليبيا، حتى إن البعض فسر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررًا إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي على أنها صدى لترشحه، فضلاً عن إثارة مواجهة مع المشير خليفة حفتر؛ إذ كانا إلى حد ما يتنازعان على نفس الناخبين.

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وبعدما ألمحت إلى أن اسم القذافي لا يزال محاطًا بهيبة غامضة في أماكن بالقارة الأفريقية، لا سيما جنوب الصحراء الكبرى، بالإضافة إلى استعادة سيف الاتصال برؤساء دول أفريقية، تطرح المجلة تساؤلاً بشأن من الذين يضعون شبكات اتصالاتهم اليوم في خدمة سيف الإسلام؟ ومن هم أقرب مستشاريه السياسيين، وأولئك الذين سيحددون سياسته إذا وصل إلى السلطة في يوم من الأيام؟.

التكنوقراطي أبوعجيلة

ويبدأ التقرير الفرنسي من محمد أبوعجيلة (69 عامًا)، وتصفه المجلة بـ«المتحفظ للغاية»، وهو مسؤول المكتب السياسي لسيف الإسلام، وكان يدير أعمالًا تجارية في حقبة والده معمر القذافي.

وبينما شغل منصب عميد كلية الهندسة في طرابلس، ينحدر من الجوش، وهي بلدة صغيرة تقع في طرابلس، وعارضت قبيلته التدخل العسكري الذي شنه التحالف دولي في العام 2011. وتصفه «جون أفريك» بالتكنوقراطي، والذي كان وزيرًا للمواصلات بين العامين 2007 و2009، ثم عينه رئيس الوزراء البغدادي المحمودي مديرًا لمشاريع البنى التحتية العامة والسكن والمواصلات. كما كان له دور لصالح تقوية العلاقات مع روسيا التي حافظت دائمًا على اتصال وثيق مع نجل القذافي بعد 2011.

المحامي الزايدي من أوائل أنصاره

ومن بين أنصاره الأوائل، المحامي الليبي خالد الزايدي، الذي يُبقي على اتصال مباشر مع سيف الإسلام القذافي، وتعلِّق المجلة بأنه لدى تقديمه طلب الاستئناف إلى محكمة سبها بعد استبعاد مرشحه من سباق الرئاسة، «منعته قوات تابعة للمشير خليفة حفتر من إيداع الملف».

وتحدث التقرير عن «إخلاص» الزايدي لسيف، والذي جعله يحجز مكانًا بين الأطراف التي عرضت خدماتها على نجل القذافي، ويعود ذلك إلى عمله السابق، قبل 2011، مع عائلة القذافي، في حين يعد من بين هيئة الدفاع خلال إدانة سيف العام 2015، قبل إطلاق سراحه.

عراقية صاحبة نفوذ في أوروبا

شخصية أخرى تهتم بمصالح سيف الإسلام القذافي وهذه المرة امرأة من أوروبا، هي سهى البدري، تشير المجلة إلى أنها فرنسية من أصل عراقي، تعرف عائلة القذافي منذ زمن طويل، وعلى وجه الخصوص أحمد قذاف الدم، ابن عم معمر الذي يعيش في القاهرة.

وتشير المجلة إلى أن عمل البدري «ينصب على تعزيز صورة سيف الإسلام، بعد دوره في الإفراج عن الممرضات البلغاريات»، وذلك عبر مركز الاستشراف والدراسات الاستراتيجية في باريس، كما كانت مسؤولة عن إنشاء مكاتب في أوروبا وتحديدًا في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأيضًا بواشنطن وكذلك في أفريقيا- في داكار وأبيدجان– لربط الاتصالات مع السلطات المحلية وتعزيز صورة «الإصلاحي» سيف القذافي، كما فتحت أبواب اتصال مع البرلمانيين الفرنسيين.

وتذكِّر «جون أفريك» بأن «البدري» عملت مع الأمير السعودي سلطان بن عبدالعزيز لمدة 15 عامًا، من خلال تنسيق رحلاته ونظمت أنشطته، لكن تركت هذا المنصب خلال اندلاع حرب الخليج الأولى 1991، كتضامن مع بلدها الأصلي، وبعدها أنشأت هيكلاً لوبيًا أو جماعة ضغط تسمى «بلاد ما بين النهرين».

دور رجل أعمال فرنكو جزائري

وحسب المجلة، يستعين سيف الإسلام أيضًا برجل الأعمال الفرنسي الجزائري الطيب بن عبدالرحمن، وهو أحد المستشارين المكلفين بدعم ظهوره على الساحة السياسية والإعلامية، إذ كان على اتصال مع عائلة القذافي منذ سنوات، وأوكلت له مهمة التحدث باسم سيف في أوروبا وأفريقيا، ونسج خيوط علاقاته في الملف الليبي.

ويشير التقرير إلى أن عبدالرحمن كان له دور في تسهيل زيارة المشير خليفة حفتر إلى برازافيل في سبتمبر 2017، كما كان من المشرفين على تنظيم اللقاء الذي جمع في 26 يوليو 2021 رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو.

وفيما يوصف بأحد مهندسي عودة سيف الإسلام إلى صدارة المشهد السياسي، في سبتمبر، يحتفظ الطيب بن عبدالرحمن الذي ولد في باريس، بعلاقات جيدة مع شخصيات فرنسية وأفريقية، وله تقارب كبير مع الوزيرتين الفرنسيتين السابقتين يمينة بن قيقي ورشيدة داتي.

ولفت التقرير إلى استثماره كثيرًا في القضية الليبية، كما استثمر سابقًا في قطر، وصعدت أسهمه لأول مرة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل البري والبناء داخل المجموعة الغينية «إف تو بي» المنتمي إليها منذ أن كان شابًا. وأسس معهدًا بحثيًا في العام 2016، وهو مؤسسة فكرية مكرسة للقضايا الجيوسياسية والاستراتيجية التي تسمح له بإجراء اتصالات جديدة.

السنغالي مهندس «نداء داكار»

شخصية أخرى في القارة السمراء انخرطت في الترويج لصورة سيف الإسلام، واعتبره «الوحيد القادر على توحيد البلاد وإعادة الهدوء إلى ليبيا»، حيث يعد يايا ديالو، الفرنكو سنغالي ضمن فريق النشطين لصالح نجل القذافي، ولطالما عارض الحرب في العام 2011 .

كما كان المتحدث باسم لجنة دعم ترشح سيف القذافي للانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2021، وقتها عقد مؤتمرًا في داكار وتلا بيانًا صحفيًا بحضور الطيب بن عبد الرحمن، حين طالب بإجراء اقتراع شفاف وديمقراطي، بمشاركة جميع المرشحين الراغبين في خوض غمار الانتخابات.

وبفضل شبكة علاقاته في القارة الأفريقية، تعاون مع الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند خلال حملة 2012، وكانت لديه علاقات مهمة مع الرؤساء الأفارقة، بمن في ذلك رؤساء الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو، والسنغالي ماكي سال وغينيا بييساو أومارو سيسوكو إمبالو والتوغو فوري إيسوزيمنا.

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